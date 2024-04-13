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Общество

В интересах пациента

15.04.2024 14:30|ПсковКомментариев: 0

Женская консультация поликлиники №3 стала частью Псковского перинатального центра. Реорганизация вызвала вопросы у пациенток. Обозначает ли объединение «переезд» женской консультации в перинатальный центр? Где теперь сдавать анализы? Как записываться к врачам?

О том, какие проблемы решит объединение двух женских консультаций, и главное - какие возможности благодаря этому появятся у пациенток, Псковской Ленте Новостей рассказала заведующая теперь уже объединенной женской консультацией Псковского перинатального центра Ирина Цуканова.

 

«Женская консультация поликлиники №3 с 1 апреля вошла в состав Псковского клинического перинатального центра. Сделано это с одной-единственной целью - для улучшения качества и доступности медицинской помощи женскому населению города Пскова. Для пациенток многое меняется, но в лучшую сторону», - сказала Ирина Цуканова.

Выбор есть

Ирина Цуканова напомнила, что в Пскове всегда было две женских консультации, которые работали по территориальному принципу. Жительницы Запсковья традиционно получали медицинскую помощь в женской консультации 3-й поликлиники, а псковички из других районов города - в женской консультации Перинатального центра. Такое условное деление иногда вызывало недовольство женщин: многие пациентки хотели сами выбирать медицинское учреждение, а их направляли по месту проживания.

В связи с объединением двух женских консультаций пациентки получили возможность выбора. «Поскольку Псков - город компактный и небольшой, теперь женское население относится к единой объединенной женской консультации. А значит - проще будет реализовывать свое право на выбор врача. Они могут выбрать любого специалиста единой женской консультации, в том числе и докторов, которые продолжат вести прием в поликлинике на ул. Индустриальной»,- пояснила Ирина Цуканова.

То есть, заходя на Госуслуги для записи к гинекологу, пациентка будет видеть список большого количества врачей, которые работают в женской консультации.

Как записаться на прием к врачам Женской консультации?
- через портал «Госуслуги»
- через региональный портал записи к врачу k-vrachu.pskov.ru
- позвонить в колл-центр Перинатального центра по телефону 8-911-380-20-57.
- очно обратиться в регистратуру женской консультации.

Ирина Цуканова заметила, что участковый принцип будет соблюдаться: «Часть участков, территориально близко находящихся к 3-й поликлинике, так и останутся закреплены за докторами женской консультации, которые продолжат вести прием на Индустриальной, 8. Но при этом у пациенток будет возможность выбора любого врача объединенного учреждения».

В настоящее время из трех акушеров-гинекологов, которые работали в женской консультации 3-й поликлиники, двое продолжат там работать. «Это Андреева Екатерина Александровна и Попкова Татьяна Сергеевна. Мы можем заверить пациентов, которые живут рядом с той консультацией и хотят ходить туда, - у них эта возможность будет», - сообщила заведующая медучреждением.

Новые возможности

Объединенная женская консультация - это подразделение Псковского перинатального центра. А это значит, что всем его пациенткам доступны возможности этого лечебного учреждения, включая диагностические ресурсы. «Оборудование у нас более современное, специализированное и «заточенное» под оказание помощи в первую очередь беременным женщинам, которые для нас в приоритете», - отметила заведующая женской консультацией Перинатального центра.

Поскольку пациентки разные: разного возраста, с разным анамнезом, иногда наблюдение беременности предполагает мультидисциплинарный подход - нужны консультации дополнительных специалистов. Например, уролога, генетика, терапевта. «Перинатальный центр этими возможностями обладает. У нас в штате есть генетик, уролог. И мы этих специалистов теперь можем привлекать для всех женщин города Пскова», - сообщила Ирина Цуканова.

В настоящее время в коллективе объединенной женской консультации трудится 14 специалистов. Средний возраст врачей - около 40 лет. Большинство имеют высшую квалификационную категорию.

По ее словам, коллектив женской консультации стабильный и работает как единый механизм. При необходимости (больничный, отпуск) врачи заменяют друг друга. «У нас работают очень хорошие доктора, которые постоянно повышают уровень своей квалификации. Конкурентная среда приводит к повышению качества помощи, которую мы оказываем. Я очень горжусь своим коллективом», - отметила Ирина Цуканова.

Важные анализы для беременных

Что касается проведения лабораторных исследований, с городской поликлиникой №3 достигнута договоренность о том, что вся лабораторная диагностика для пациентов, которые обслуживаются гинекологами на Индустриальной, будет проводиться по месту приема. Женщинам не нужно будет специально ездить в Перинатальный центр, чтобы сдать анализы.

Однако поскольку поликлиника не специализируется на оказании помощи по профилю акушерство-гинекология, часть специализированных исследований для беременных будет проводиться в Перинатальном центре: скрининг первого триместра, глюкозотолерантный тест и посев мочи.

Ирина Цуканова пояснила, почему эти анализы целесообразнее проводить в специализированном учреждении.

«Скрининг первого триместра с целью выявления возможных патологий плода, который проводится на 12-й неделе беременности, - это очень важное обследование. Оно предполагает УЗИ и анализ крови. Пациентки второй женской консультации уже несколько лет УЗИ в рамках скрининга делали в перинатальном центре, а теперь и вторую часть исследования - биохимический скрининг они будут делать у нас. Это будет очень удобно в плане экономии времени»,- сказала она.

Другое важное обследование - глюкозотолерантный тест, который проводится с целью выявления скрытых нарушений углеводного обмена, предполагает длительное нахождение пациентки в медицинском учреждении. «Мы определяем уровень глюкозы, предлагаем выпить стакан сладкой воды, через час снова делаем контроль крови, еще час ожидания - и еще раз контроль крови. Это важный анализ, который помогает избежать осложнений беременности»,- пояснила она.

Для этого более чем двухчасового ожидания в женской консультации Перинатального центра организовано место отдыха.

И третье исследование - анализ на посев мочи - тоже удобнее будет сдавать в перинатальном центре, так как биоматериал быстрее поступит в лабораторию. Это исследование для пациенток 3-й поликлиники планируется назначать в один день с проведением скринига.

И в целом, нахождение будущих мам в женской консультации Перинатального центра безопаснее, чем посещение поликлиники в период подъема простудных заболеваний. «Не секрет, что весной и осенью в городской поликлинике много пациентов с проявлениями вирусных инфекций. Беременные боятся. Мы за них боимся. Здесь мы эту проблему решаем легко: у нас нет терапевтических пациентов. Беременные здесь общаются только друг с другом и с нами. А электронная запись на прием обеспечивает минимальное скопление людей в коридоре в ожидании врача», - отметила Ирина Цуканова.

Максимальная помощь

Впрочем, преимущества обслуживания в большом медицинском центре получат не только будущие мамы. Для пациенток с гинекологическими заболеваниями будут доступнее плановые операции. В перинатальном центре уже около двух лет работает гинекологическое отделение, в специалистов которого имеется уже большой опыт по проведению оперативных вмешательств. Причем, период ожидания плановой операции небольшой - до одного месяца.

Также в женской консультации Перинатального центра работают врачи, которые, кроме основного приема, ведут специализированный прием в кабинете патологии шейки матки.

Заведующая объединенной ЖК обратила внимание на улучшение преемственности в оказании медицинской помощи женщинам - на связь между амбулаторным и стационарным этапами оказания медицинской помощи. «Работая в рамках объединенной консультации, легче обеспечить эту преемственность, потому нам всегда будут доступны консультации врачей, работающих в стационаре. Также в перинатальном центре работает главный внештатный акушер-гинеколог Псковской области, наш главный врач - Мария Грищук. При необходимости наши пациентки могут проконсультироваться у нее», - рассказала Ирина Цуканова.

Также на базе женской консультации перинатального центра в случае необходимости легко организовать врачебный консилиум. «Чем больше коллектив, тем больше возможностей взаимозаменяемости, взаимовыручки, поддержки, подсказки. Нас много, мы можем всех врачей привлечь, собрать консилиум и принять правильное решение в интересах пациентки. Помощь, оказанная нами, будет своевременная, качественная и в полном объеме», - заключила Ирина Цуканова.

Светлана Синцова

Теги: #перинатальный центр #женская консультация
Источник: Псковская Лента Новостей
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