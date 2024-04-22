Общество

КПРФ предлагает провести в Псковской области цикл классных часов о писателе Островском

КПРФ предлагает провести в Псковской области цикл классных часов, посвященных писателю Николаю Островскому и его книгам. Об этом заявил член фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Дмитрий Михайлов в ходе очередной сессии регионального парламента 23 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«По инициативе наших старших товарищей мы планируем обратиться в адрес губернатора Псковской области и главы регионального комитета по образованию о проведении серии классных часов, посвященных писателю Николаю Островскому и его книгам», - сказал Дмитрий Михайлов.

Коммунист напомнил, что произведение Островского «Как закалялась сталь» планируют включить в школьную программу по литературе. Он отметил, что это известная книга, которую читают в России и за рубежом и сегодня. В частности, Дмитрий Михайлов указал, что книга «Как закалялась сталь» произвела большое впечатление на актёра Джета Ли.