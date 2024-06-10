Общество

Александр Козловский: Сила России — в её гражданах

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале поздравил жителей области с Днем России.

Фото: Александр Воробьев

«Дорогие земляки! Примите самые теплые и искренние поздравления с Днем России! Сила России — в её гражданах, в их стремлении строить современное общество, сохраняя великое историческое наследие и традиции нашего многонационального народа! Любовь и уважение к Родине, вера в ее будущее, созидание, единение и гордость за свою историю помогают справляться с любыми задачами, способствуя укреплению, развитию и процветанию Отечества!» - отметил он.

Александр Козловский пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в реализации всех намеченных планов на благо России.

Парламентарий напомнил, что в этот праздничный день в Великих Луках по сложившейся традиции состоится общий старт аэростатов в рамках Встречи воздухоплавателей. «За этим зрелищным событием жители региона смогут наблюдать онлайн: будет вестись трансляция», - добавил он.