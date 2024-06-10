Александр Козловский: Сила России — в её гражданах

Депутат Государственной Думы, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Козловский в своем Telegram-канале поздравил жителей области с Днем России.
Фото: Александр Воробьев
Александр Козловский пожелал всем крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов в реализации всех намеченных планов на благо России.
Парламентарий напомнил, что в этот праздничный день в Великих Луках по сложившейся традиции состоится общий старт аэростатов в рамках Встречи воздухоплавателей. «За этим зрелищным событием жители региона смогут наблюдать онлайн: будет вестись трансляция», - добавил он.