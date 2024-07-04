Общество

Шесть технологических проектов представили изобретатели в Великих Луках

Вторая смена «Летнего лагеря стартапов» началась в великолукском технопарке «Электрополис», сообщили в Telegram-канале технопарка.

Технопарк продвигает изобретательскую активность и помогает в развитии перспективных проектов. В этом году 6 участников представили свои перспективные разработки:

️Владимир Удовкин, предприниматель, с проектом «Гусеничный мини-трактор». Как утверждает изобретатель, таких аналогов нет в России.

️Полина Яковлева, студентка Великолукского лесотехнического колледжа с проектом игры «Узнай лучше», цель которой - развитие коммуникации в коллективе.

️Валентин Никандров, выпускник 12 школы, с проектом «Pawlix»;

Юрий Мельников, участник «Сколково», с проектом по биодеградации полиэтилена;

Михаил Малышев, ученик 11 класса МБОУ СОШ №1, с проектом по работе законов баллистики;

Денис Слабыня и Александр Лебедев, студенты ВГСХА, под руководством кандидата технических наук, доцента Николая Максимова с проектом «Система корректировки положения солнечной батареи».

«Уже на следующей неделе пройдет наша первая встреча», - отметили в технопарке.