Общество

Торгующая топливом великолукская организация погасила долги по налогам после вмешательства приставов

Великолукские приставы взыскали с организации, занимающейся розничной торговлей бытовым котельным топливом, газом в баллонах, углем и древесным топливом, долг по налогам. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Организация накопила долг свыше 750 тысяч рублей. Зная о задолженности, директор не принимал мер для ее погашения. Судебный пристав-исполнитель вынес постановление об обращении взыскания на денежные средства и доходы должника, постановление о запрете на совершение действий по регистрации и постановление о запрете на регистрационные действия в отношении транспортных средств.

После этого мужчина оплатил задолженность в полном объеме, а взысканные денежные средства перечислены в бюджет государства.