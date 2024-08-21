Общество

Губернатор вручил 14-летним псковичам паспорта и Конституцию в День флага России

Сегодня, 22 августа, в День Государственного флага Российской Федерации, губернатор Псковской области Михаил Ведерников торжественно вручил паспорта гражданина Российской Федерации псковским школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Церемония состоялась в правительстве региона, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фото здесь и далее: Анна Тягунова / ПЛН

Вручение первых паспортов в государственные праздники и памятные даты стало доброй традицией. Таким образом, у подрастающего поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости к государственным символам Российской Федерации.

Символично, что торжественная церемония проходит в преддверии празднования 80-летия со дня образования Псковской области.

Вместе с паспортом губернатор вручил подросткам Конституцию Российской Федерации.

«Дорогие ребята, вера, отечество, семья - это то, за что веками боролись наши предки, то, что мы защищаем здесь, то, за что наши ребята сражаются на передовой. Вы являетесь наследниками этой великой истории. В каждом из вас течёт кровь защитников, которые не единожды спасали наше государство от захвата от раздробления, от уничтожения. Призываю всегда об этом помнить и гордиться тем, что вы являетесь частью этой культуры и частью огромной сильной и самой лучшей в мире страны. Желаю вам успехов, пусть все ваши желания сбудутся», - поздравил 14-летних псковичей губернатор Михаил Ведерников.