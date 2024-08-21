Общество

Парк автоматических камер нарастят на железнодорожных переездах

Минтранс намерен нарастить парк автоматических камер, фиксирующих нарушения на железнодорожных переездах. Такой вывод «Коммерсантъ» сделал из опубликованного уведомления о поправках к постановлению правительства, которое регулирует основания для установки комплексов. Усиление контроля происходит на фоне почти десятипроцентного роста аварийности на переездах.

Минтранс разместил на regulation.gov.ru уведомление о поправках к постановлению правительства РФ №1504, регламентирующее правила установки автоматических камер на железнодорожных переездах. Проект документа еще не появился, но из опубликованной справки следует, что Минтранс намерен расширить возможности по установке комплексов. По действующим правилам камера необходима, если на переезде в течение трех лет произошло два (или более) ДТП, в которых погибли люди или ранено пять (или более) человек. Минтранс планирует скорректировать норму: достаточно одной аварии в течение трех лет (без указания числа погибших или раненых).

ДТП на переездах происходят практически еженедельно. Резонансной стала авария в Волгоградской области 29 июля, когда в результате столкновения с грузовиком сошли с рельсов девять пассажирских вагонов, пострадало более 140 человек.

Статья 12.10 КоАП устанавливает санкцию за выезд на переезд в нарушение правил — от штрафа в 5 тысяч рублей до лишения прав на срок до года. За семь месяцев 2024 года, по данным ГИБДД, в России произошло 90 ДТП на переездах (плюс 9,8% к прошлому году), в которых погибло 44 человека. В России, по данным МВД, 14,6 тысячи железнодорожных переездов, из них 7,9 тысячи — регулируемые (со световой сигнализацией, шлагбаумами, подъемными плитами).

Дискуссии об ужесточении контроля на железнодорожных переездах ведутся давно. В феврале ОАО РЖД направило в правительство России предложения ввести уголовную ответственность для водителей, по вине которых произошло столкновение с поездом (о дальнейшей судьбе проекта не сообщалось). В рамках статьи 12.10 КоАП компания предложила поднять штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, с 1 сентября вступает в силу федеральный закон, ужесточающий правила установки и эксплуатации камер. В нем закрепляется закрытый перечень условий и мест установки приборов, регламентируется минимальное расстояние между камерами, правила обозначения их на дорогах. Глава ГИБДД Михаил Черников уже обещал «подчистить» и «минимизировать» число «неэффективных» дорожных камер в результате вступления в силу нового закона. На камеры, установленные на переездах, новый закон не распространяется.