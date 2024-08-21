Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 80-летием со дня образования Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с 80-летием со дня образования Псковской области.

«Уважаемые жители и гости Псковской области! Дорогие друзья! Поздравляю вас с 80-летним юбилеем со дня образования нашего региона! За тысячу лет на Псковской земле бывали и республика, и губерния, и наместничество, и провинция, и район, и округ. Мы с большим уважением относимся ко всем этим историческим периодам, ведь в каждом из них были свои значимые события, герои и победы. Сегодня мы отмечаем юбилей одного из самых важных этапов существования Псковщины. У него, безусловно, были и есть свои сложности. Регион формировался на опаленной войной земле, и каждый наш населенный пункт нес следы разрушений», - сказал Михаил Ведерников.

Губернатор подчеркнул, что Псковская область была создана поколением победителей, которые знали цену свободы и независимости.

«Они никогда не отступали перед трудностями. Они заново создали и экономику, и архитектурный облик региона. Восстановили практически каждый знаковый символ Пскова, в том числе, наш легендарный Кром. Именно они построили ту область, которую сегодня знает и ценит вся наша страна. И мы, как наследники победителей, продолжаем работать над развитием региона. Мы делаем все, чтобы наша область была современной, комфортной, привлекательной для бизнеса и для жизни. При поддержке нашего президента и правительства России рекордными темпами строим социальную инфраструктуру, объекты образования и здравоохранения», - заметил псковский губернатор.

В регионе открывают новые промышленные предприятия, динамично развиваем сельское хозяйство, бьются рекорды по туристическому потоку.

«Положительные изменения очевидны. И важно помнить, что в этом есть вклад каждого человека, который строит здесь свое настоящее, который связывает с регионом свое будущее. Благодарю вас за трудолюбие и искреннюю любовь к родному краю, за готовность расти, развиваться и реализовывать свой потенциал здесь, на Псковской земле. От всей души желаю вам счастья, благополучия, упорства в достижении поставленных целей и веры в свои мечты. А Псковской области — дальнейшего процветания! С праздником, наш любимый регион!» - заключил Михаил Ведерников.

Напомним, выставка «Россия начинается здесь» проходит в Финском парке с 23 по 31 августа в рамках празднования 80-летия Псковской области.