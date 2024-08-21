Общество

«Школьный базар» проходит в псковском «Акваполисе»

В торгово-развлекательном комплексе «Акваполис» в Пскове в самом разгаре «Школьный базар», об этом Псковской Ленте Новостей сообщали в администрации торгово-развлекательного комплекса.

В «Акваполисе» можно найти школьную и спортивную форму, обувь, рюкзаки, канцтовары, верхнюю одежду и многое другое.

Также в торгово-развлекательном комплексе можно отдохнуть и перекусить на фуд-корте, оставить ребенка в игровых зонах, а сами отправиться на шопинг. Прекрасным завершением дня может стать поход в кино или в аквапарк. А для любителей драйва работает картинг.