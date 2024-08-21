Общество

Представители завода «ЗЭТО» приняли участие в Дне презентаций ПАО «Россети Ленэнерго»

В учебном комплексе «Россети Ленэнерго» состоялся корпоративный День презентаций. Отечественные производители представили инновационные технологии для строительства, эксплуатации, диагностики и мониторинга оборудования подстанций 35–110 кВ. Участниками мероприятия стали 11 компаний со всей России, включая официального регионального представителя ЗАО «ЗЭТО» ООО «ЛИК-94». Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей на заводе «ЗЭТО».

Фото: «ЗЭТО»

В формате круглого стола эксперты «Россети Ленэнерго» и представители компаний-производителей обсудили технические характеристики и эффекты от применения своих разработок в электросетевом комплексе.

Анна Козловская, инженер-конструктор конструкторского бюро (КБ) «Комплектных распределительных элегазовых устройств» компании ЗАО «ЗЭТО», выступила с докладом на тему: «КРУЭ-110 кВ производства «ЗЭТО».

Докладчик отметила, что инновационность конструкции КРУЭ заключается в применении технических решений, позволяющих отказаться от строительства капитальных зданий с искусственным климатом. Благодаря этому, КРУЭ можно устанавливать в быстровозводимых необогреваемых сооружениях, что соответствует климатическому исполнению У2 с минимальной температурой эксплуатацииминус 45С или на открытом воздухе, что соотвтетсвует климатическому исполнению У1.

С начала серийного производства завод «ЗЭТО» поставил более 150 ячеек КРУЭ-110 кВ на электросетевые объекты по всей России — от Калининграда до Владивостока.

Главный конструктор КБ «Комплектных распределительных устройств 0,4–35 кВ» компании ЗАО «ЗЭТО» представил доклад на тему: «КРУ-ZETO-6(10) кВ». Он подчеркнул, что основными особенностями ячейки КРУ-ZETO-6(10) кВ являются её универсальность, безопасность, компактность и удобство в эксплуатации.

«Внедрение отечественных инноваций — единственно верный путь для создания энергетики будущего: импортонезависимой, безопасной и современной. Сотрудничество с производителями, постоянный конструктивный диалог и совместное решение насущных вопросов гарантируют поддержание высокого уровня качества электроснабжения наших потребителей и впредь. Мы благодарим коллег, чьи технологические новинки открывают перед отраслью новые возможности», – отметил первый заместитель генерального директора – главный инженер «Россети Ленэнерго» Павел Самылов.

Напомним, в прошлом году в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) ПАО «Россети Ленэнерго» и ЗАО «ЗЭТО» заключили соглашение о сотрудничестве, которое направлено на инновационное развитие электросетевого комплекса и расширение отечественной производственной базы электротехнического оборудования.