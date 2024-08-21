Общество

Сим-карты МегаФона появились в электронной витрине «Магнит Маркета»

Сим-карты МегаФона появились в электронной витрине «Магнит Маркета». Таким образом, дистрибуция МегаФона охватила практически все крупнейшие маркетплейсы страны, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Фото: МегаФон

На сегодняшний день сеть пунктов выдачи заказов маркетплейса насчитывает более 1,8 тысячи точек, расположенных в 200 городах страны. «Магнит Маркет» входит в группу компаний «Магнит». По состоянию на конец прошлого года розничная сеть «Магнита» насчитывала 29,2 тысячи магазинов. Компания управляет собственной логистической системой, которая включает в себя 45 распределительных центров и собственный автопарк из 5,7 тысячи автомобилей. Выручка группы за прошлый год составила 2,5 трлн рублей.

МегаФон последовательно осваивает сегмент маркетплейсов. С 2020 года компания начала поставлять свои сим-карты клиентам на Wildberries, с мая 2022 года началось сотрудничество с Ozon, а с марта текущего года с – «Яндекс Маркет».