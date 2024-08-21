Общество

Мы умеем принимать детей такими, какие они есть — замдиректора деревни SOS-Псков

Детская деревня SOS-Псков в основном нужна для приемных родителей, которые умеют работать со сложными детьми, либо по медицинским показаниям, либо поведенческим, отметила в эфире программы «Семейные ценности» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM) заместитель директора Детской деревни SOS-Псков Елена Гаврилова.

В Детской деревне SOS-Псков живут 10 семей, обязательно многодетных, но в них должно быть не более 6 детей. Гостья студии пояснила, что это законодательно регулируется, считается, что такое количество детей посильно воспитать. При этом братьев и сестер разлучать нельзя, независимо от их количества. Это делается для того, чтобы сохранить родственные отношения между детьми.

Служба сопровождения работает не только с семьями внутри деревни, но и за ее пределами. Всего на попечении службы около 100 детей. При необходимости, она помогает детям найти психологов, оплачивает репетиторов для сдачи экзаменов.

«Если наш воспитанник заканчивает ПТУ, для нас это уже огромное достижение», - с теплом отзывается Елена Гаврилова о детях, которые уже выпустились в самостоятельную жизнь.

Она отметила, что у детей, воспитанников детских домов, система ценностей и мечтаний резко отличается от детей, которые родились и росли в полноценных семьях.

«Они, как правило, мечтают стать не академиками и космонавтами, а просто хорошими родителями, мамами и папами уже для собственных детей», - вспоминает Елена Гаврилова.

Сейчас в Псковской области в целом благоприятная ситуация по количеству детей в интернатах, продолжила она. На данный момент их около 200, тогда как в 2016 их было около 4 тысяч.

Чтобы стать приемными родителями, люди проходят курс - 72 часа. Группы набираются по 15 человек, отсеиваются 2-4 человека. Перед принятием решения стать приемными родителем рекомендуется обратиться к психологу и задать себе вопрос: «Зачем мне это нужно, какие цели я преследую и какую выгоду мне это принесет?» Также следует задаться вопросом, приносит ли воспитание детей вам удовольствие. Поэтому зачастую приемными родителями становятся люди уже успешные по жизни, которые воспитали своих детей, но у них в душе еще осталось место и силы для того, чтобы воспитать еще кого-нибудь.

Задача семей и деревни в целом - адаптировать ребенка к нормальной жизни. Они посещают местные школы, сады и кружки. На территории деревни SOS стараются не организовывать никаких кружков и секций, чтобы ребенок сам их посещал и тем самым адаптировался.

Не обходится и без возвратов детей обратно в учреждения, но это, как правило, дети с асоциальным поведением, а происходит это по решению суда, отмечает Елена Гаврилова.

«Мы умеем принимать детей такими, какие они есть», - подчеркнула заместитель директора Детской деревни SOS-Псков.

Одно из самых трудных направлений в работе - это взаимодействие с биологическими родителями, но в службе умеют с этим работать и успешно справляются, заключила гостья студии.