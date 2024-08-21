Общество

День города отмечают Великие Луки

24 августа Великие Луки отмечают День города. Как сообщили в Telegram-канале администрации города, в этот день великолучан и гостей города ожидает традиционный «Великолукский благовест» на площади Вознесения, который станет торжественным началом праздника.

Состоится награждение заслуженных горожан памятной медалью «Великие Луки – Город воинской славы» и Благодарственными письмами Главы города. Самые достойные, прочные и крепкие великолукские семьи наградят медалями «За любовь и верность».

В сквере имени Александра Сергеевича Пушкина будет организована тематическая праздничная программа в рамках проекта книжного фестиваля для семейного чтения «Встречи на родине Михаила Ивановича Семевского» под названием «Всё начинается с семьи». В Петровском парке пройдёт ярмарка декоративно-прикладного творчества «Город мастеров».

Также великолучан и гостей города ожидают фестиваль «Великолукский ранет», игровые площадки, фольклорные зарисовки, книжная аллея с представленными там известными издательствами Москвы и Петербурга, фотозоны и мастер-классы.

Кроме того, будет организована гастрономическая площадка с угощениями для великолучан и гостей города. На летней эстраде пройдут концертные программы с участием творческих коллективов города, состоится множество спортивных мероприятий.

Завершится День города ночным свечением аэростатов на площади Матросова.