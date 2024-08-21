Общество

Николай Козловский и Андрей Беляев поздравили великолучан с Днем города

Глава города Великие Луки Николай Козловский и глава администрации города Андрей Беляев поздравили великолучан с 858-й годовщиной со дня первого упоминания города в летописи, сообщили в пресс-службе великолукской администрации.

Фото администрации города Великие Луки

«Великие Луки – особенный город. Его богатой историей и нынешними достижениями можно по праву гордиться. На протяжении веков Великие Луки верой и правдой служили и служат Отчизне. Наш город всегда был защитником, воином, первым отважно встречавшим захватчиков русских земель. Временем стойкости и героизма стали для нашего города годы Великой Отечественной войны. Великолукская наступательная операция, в результате которой наш город был освобожден от немецко-фашистских захватчиков, вошла в историю Отечества как малый Сталинград. За мужество и самоотверженность, проявленные жителями при защите Родины, Великим Лукам присвоено звание города воинской славы», - отмечается в поздравлении руководства города.

Руководство города отмечает, что город Великие Луки всегда был ремесленным и торговым, стоял на знаменитом пути «из варяг в греки», имел большое значение для экономики государства: «Великие Луки и сегодня вносят весомый вклад в повышение экономического потенциала России, являются крупным индустриальным, образовательным, культурным и спортивным центром Северо-Запада Российской Федерации. Наш город демонстрирует динамичный рост промышленного производства, хорошие экономические показатели, которые выше общероссийских. Всё это – итог вашей созидательной работы, дорогие великолучане!».

Руководители города поблагодарили великолучан, которые своим трудом обеспечивают экономический рост, делают Великие Луки всё более уютными и красивыми: «От всей души желаем всем великолучанам крепкого здоровья, сил и энергии для реализации проектов на благо города и России, благополучия и добра!»