В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс

В Рособрнадзор поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10 класс, сообщил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.
«По остальным жалобам - еще 30 с лишним по всем субъектам - там нет концентрации в большинстве своем, тоже отдельно отработку ведем», - отметил глава ведомства.
По его мнению, причины этой проблемы многогранные. «Я думаю с этим вопросом обращаться и к регионам, где такие возникают вопросы, и к отдельно взятым школам», - заключил Музаев.
Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось, пишет РИА Новости.