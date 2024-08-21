Общество

В Рособрнадзор поступило более 60 жалоб на проблемы с переходом в 10 класс

В Рособрнадзор поступило 67 жалоб, которые касались проблем с поступлением в 10 класс, сообщил журналистам глава ведомства Анзор Музаев.

«Действительно, в Рособрнадзор поступило 60 с лишним заявлений от субъектов Российской Федерации. Почти половина это была Москва. Мы на прошлой неделе встречались с вице-премьером, курирующим вопросы образования. И в Москве этот вопрос решен», - сказал Музаев, добавив, что все московские школьники будут зачислены в свои общеобразовательные учреждения.

«По остальным жалобам - еще 30 с лишним по всем субъектам - там нет концентрации в большинстве своем, тоже отдельно отработку ведем», - отметил глава ведомства.

По его мнению, причины этой проблемы многогранные. «Я думаю с этим вопросом обращаться и к регионам, где такие возникают вопросы, и к отдельно взятым школам», - заключил Музаев.

Ранее в СМИ появилась информация, что в нескольких регионах России родители столкнулись с невозможностью зачислить детей в 10-й класс. Ученики не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в профильные классы, а общеобразовательных в школах просто не осталось, пишет РИА Новости.