Общество

Псковичи помогут детям из Херсонской области подготовиться к учебному году

Псковская область подготовила партию гуманитарной помощи для детей подшефной территории в Херсонской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

В понедельник, 26 августа, в Пскове состоялась погрузка учебников и других необходимых для начала учебного года вещей.

Регион направит учебники для учащихся средних классов по разным предметам, в первую очередь, по химии и биологии. Гуманитарный груз сформирован комитетом по образованию Псковской области.

Кроме того, в регионе продолжается акция «Собери ребенка в школу». Присоединиться к ней и передать в дар вещи, необходимые для обучения в школе, может любой желающий. Принести помощь можно в главный штаб #МЫВМЕСТЕ, который находится в Пскове на улице Конной, 2.

Псковская область на постоянной основе оказывает комплексную помощь новым российским территориям. Общими усилиями жителей и организаций Псковской области в новые регионы формируются и направляются гуманитарные грузы, исходя из потребностей населения.

Также жители региона могут обратиться и в другой ближайший штаб в муниципалитетах, воспользовавшись картой по ссылке.