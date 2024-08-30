Советники по воспитанию начнут получать ежемесячную выплату в 5 тысяч рублей

Ежемесячная допвыплата была анонсирована президентом в послании Федеральному собранию в феврале. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отмечал, что выплату получат порядка 37 тыс. человек.

Должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями утвердили в 2021 году. В число задач советников входит планирование развития воспитательной деятельности в образовательной организации, вовлечение детей во внеучебную работу, взаимодействие с детскими общественными объединениями. Как отмечал глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов, именно эти специалисты играют ключевую роль в воспитательном процессе и создают ту среду, в которой ребенку интересно расти и развиваться.