Общество

Предпринимателя в Красногородском округе оштрафовали за отсутствие трудового договора с работником

Прокуратура Красногородского района провела проверку соблюдения законодательства в сфере легализации трудовых отношений и выявила нарушения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что работодатель, ведущий деятельность на территории Красногородского муниципального округа, использовал труд работников при производстве деревянной тары без оформления трудового договора.

По данному факту прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении по части 4 статьи 5.27 КоАП РФ. Его привлекли к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.