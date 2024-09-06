Общество

Продажи алкоголя в России за 10 лет сократились на 21,5% на человека

За 10 лет продажи спиртного в РФ сократились на 21,5% на человека — до 6,5 л в пересчете на этанол. Об этом свидетельствуют данные о реализации по итогам 2023 года в сравнении с 2014 годом. Такую информацию опубликовал Роспотребнадзор в своем государственном докладе по итогам прошлого года.

Этот результат не дотягивает до целевого, который зафиксирован в нацпроекте «Демография»: 6,08 л этанола на человека к 2023 году, уточнили в ведомстве. Причины не указываются.

За этот период главным образом сократились продажи коньяка (-20,7%) и водки, а также ликероводочных изделий (-19,5%) — до 0,95 л спиртного на человека и 6,1 л соответственно. Это соответствует общей направленности антиалкогольной политики РФ — сместить спрос с крепких напитков на более слабые.

На фоне сокращения продаж снизилось и количество острых отравлений спиртосодержащей продукцией в целом по стране на 34%, в том числе с летальным исходом — на 29,9%, говорится в документе.

Правительство проводит планомерную политику по снижению количества потребления алкоголя в России, она направлена на укрепление общественного здоровья, сказали в Минфине. Системные меры в этом направлении отражены в концепции сокращения потребления спиртных напитков в РФ на период до 2030 года, пишут «Известия».