Общество

Финразведке могут дать доступ к данным об имуществе без ведома граждан

Росфинмониторинг намерен получать данные об имуществе граждан без их ведома. Поправки в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» 10 сентября одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишут «Известия» с ссылкой на источник в кабмине.

Сейчас владельца недвижимости должны оповещать о лицах, которые получили сведения о его имуществе, отмечается в документах правкомиссии. Людям становится известно о заинтересованности службы, и это создает условия, чтобы они могли скрыть следы преступных деяний или проинформировать соучастников, отмечается в документах. В итоге могут возникнуть трудности с привлечением лиц к ответственности.

«При этом информация может требоваться, в том числе, для оперативно-розыскных мероприятий по разным преступлениям, не только связанным с отмыванием денег и финансированием терроризма», — сообщили в Росфинмониторинге.

Сейчас при поступлении в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) запроса об объекте «Роскадастр» уведомляет об этом его правообладателя по электронной почте или в СМС (если такие сведения есть у этой организации), пояснили в пресс-службе Росреестра. Там уточнили, что информация гражданину предоставляется за один рабочий день.