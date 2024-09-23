Общество

Начинается видеотрансляция программы «Дело вкуса»: Каким должен быть ресторан быстрого обслуживания

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы Анны Машковой «Дело вкуса», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

На этот раз гостями ведущей Анны Машковой станут управляющий ресторана-пекарни «Дочь пекаря» Владислав Стороженко и управляющая ресторана-пекарни «Дочь пекаря» Ксения Николаева. Они поговорят о том, как организовать ресторан с быстрым и качественным обслуживанием. Также вы узнаете, что такое маритоццо и почему их можно попробовать лишь раз в месяц.

Напомним, «Дело вкуса» - это цикл программ, в рамках которого ведущая Анна Машкова будет рассказывать радиослушателям свежие гастрономические новости и обсуждать с экспертами актуальные вопросы развития сферы общественного питания.

Трансляция завершена