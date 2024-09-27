Общество

Умер американский актер и кантри-певец Крис Кристофферсон

Американский кантри-певец и актер Крис Кристофферсон скончался в возрасте 88 лет, сообщает издание Deadline. Кристофферсон проживал на гавайском острове Мауи.

«С тяжелым сердцем мы сообщаем новость о том, что наш муж/отец/дед Крис Кристофферсон мирно скончался в субботу, 28 сентября, у себя дома», - написала семья Кристофферсона в социальных сетях.

Как плодовитый исполнитель музыки кантри, Кристофферсон за свою карьеру неоднократно номинировался на премию «Грэмми» и три раза получал ее.

Российскому зрителю исполнитель известен как киноактер. Кристофферсон в дуэте с Барброй Стрейзанд исполнил главную роль в популярном мюзикле «Звезда родилась». За эту работу актер получил премию «Золотой глобус».

Кристофферсон также исполнил главные роли в фильмах режиссера Сэма Пекинпы: «Пит Гэррет и Билли Кид» и «Конвой». Во франшизе о «Блэйде» он сыграл Абрахама Уистлера – воспитателя главного героя.