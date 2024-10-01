Общество

Губернатор Псковской области приглашает горожан принять участие в акции по сбору макулатуры «БумБатл»

Присоединиться к акции по сбору макулатуры «БумБатл» приглашает всех жителей Псковской области глава региона Михаил Ведерников. Об этом губернатор Псковской области сообщил в своём Telegram-канале.

Акция проходит во всех регионах страны пятый год подряд в поддержку президентского нацпроекта «Экология». В 2023 году в Псковской области было собрано 20 тонн макулатуры, в этот раз планируется поставить новый рекорд.

Чтобы принять участие, необходимо зарегистрироваться на сайте проекта. Коллективные заявки принимаются до 10 ноября, а индивидуальные – до 15 ноября включительно. После регистрации нужно выбрать на карте пункт приема, отнести туда бумагу, получить акт о сдаче и загрузить его в личный кабинет участника.

Победители в категориях «вузы» и «колледжи» смогут отправиться на увлекательную экскурсию в «зеленый офис» в Москве, лидеры «школьного» зачета встретятся с блогером, а для самых юных экологов проведут «бумажный праздник» в детском саду.

Участвовать в акции можно всей семьёй. Победители в семейной номинации получат в подарок поездку в столицу, билеты на культурное мероприятие и фотосессию.

«Давайте вместе сохранять нашу природу и заботиться об экологии», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.