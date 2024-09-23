Политика

«Особое мнение»: Ситуация в псковском «Яблоке» и итоги ЕДГ-2024. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Особое мнение», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 октября.

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Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) начинает серию программ «Особое мнение» с участием руководителей региональных отделений партий. В ближайшие недели мы обсудим с ними ситуацию в общественно-политической сфере, проблемы, итоги сентябрьских выборов и ближайшие планы. Сегодня участником программы стал председатель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук.

Ведущий программы, главный редактор ПЛН Александр Савенко узнал у него, какие задачи стоят перед этой оппозиционной партией в условиях новой политической реальности, кто «рулит» в региональном отделении и каким Артур Гайдук видит будущее организации. Также участники программы обсудили другие актуальные темы.