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Политика

«Особое мнение»: Ситуация в псковском «Яблоке» и итоги ЕДГ-2024. ВИДЕО

02.10.2024 18:16|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию программы «Особое мнение», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) 2 октября.

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Радио «ПЛН FM» (102.6 FM) начинает серию программ «Особое мнение» с участием руководителей региональных отделений партий. В ближайшие недели мы обсудим с ними ситуацию в общественно-политической сфере, проблемы, итоги сентябрьских выборов и ближайшие планы. Сегодня участником программы стал председатель псковского «Яблока», депутат областного Собрания Артур Гайдук.

Ведущий программы, главный редактор ПЛН Александр Савенко узнал у него, какие задачи стоят перед этой оппозиционной партией в условиях новой политической реальности, кто «рулит» в региональном отделении и каким Артур Гайдук видит будущее организации. Также участники программы обсудили другие актуальные темы.

Пресс-портрет
Гайдук Артур Маркович Депутат Псковского областного Собрания депутатов, председатель Псковского «Яблока»
Теги: #особое мнение
Источник: Псковская Лента Новостей
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