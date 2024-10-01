Общество

Миллион на реализацию проекта может получить псковская молодежь

Стартовал конкурс субсидий для СОНКО Псковской области на реализацию социальных проектов в 2025 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по молодежной политике Псковской области.

Фото: комитет по молодежной политике Псковской области

Максимальный размер субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов на территории Псковской области составляет 1 000 000 рублей.

Для участия в конкурсе социально ориентированные некоммерческие организации Псковской области могут подать заявку на сайте псков.гранты.рф до 30 октября.

Направления конкурса и другая необходимая информация также размещены на сайте псков.гранты.рф