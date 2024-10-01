Общество

Мошенники звонят от имени ФОМС, сообщая о перевыпуске полиса

В России зафиксирована новая схема мошенничества: злоумышленники начали звонить гражданам, представляясь сотрудниками Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), и сообщают о необходимости перевыпуска полиса, рассказал депутат Госдумы Антон Немкин.

По словам мошенников, новый полис якобы будет выполнен в современном формате — пластиковая карта с QR-кодом.

Как рассказал Антон Немкин, мошенники предлагают доставить полис по почте и просят сообщить почтовый индекс. Кроме того, они требуют СМС-пароль от портала «Госуслуги», якобы для завершения процедуры.

По данным МВД, с начала 2024 года ущерб от киберпреступлений в России превысил 116 млрд рублей. Число подобных преступлений за последние пять лет удвоилось, и сейчас киберпреступления составляют около 40% от всех преступлений.

Немкин призвал граждан проявлять бдительность и всегда перепроверять информацию, полученную от третьих лиц.

«Лучше всего в таких случаях завершить разговор и самостоятельно позвонить в организацию по официальным контактам», — подчеркнул депутат.