Общество

Всемирный день почты отмечают 9 октября

Всемирный день почты — один из международных дней, отмечаемых в системе Организации Объединенных Наций. Проводится ежегодно 9 октября по решению 14 конгресса Всемирного почтового союза в день создания союза в 1874 году. А Всемирным днем почты этот день был провозглашен на Конгрессе Всемирного союза почтовиков, состоявшемся в Токио в 1969 году.

9 октября 1874 года в Бьерне (Швейцария) представителями 22 стран, в том числе России, был подписан Бернский договор, учреждающий основание Генерального почтового союза. В 1878 году союз изменил свое название и стал именоваться Всемирным почтовым союзом (ВПС). На сегодняшний день ВПС насчитывает в своем составе 192 страны. Во всем мире, начиная с 9 октября, проводится Международная неделя письма.

По данным ВПС, международная почта говорит на 6800 языках своих клиентов и представляет собой самую протяженную в мире сеть физической доставки почты. Она предназначена для обеспечения надежной, эффективной и экономичной перевозки товаров и обмена идеями. Почта передает личные мысли друзей на большие расстояния. Она помогает фирмам разного масштаба находить клиентов и соответствовать их потребностям, пишет Calend.ru.

Имея сеть из 650 000 отделений и 5,3 млн сотрудников по всему миру, а также мандат на оказание общественных услуг от правительств многих стран, почта не имеет аналогов в своей способности предоставлять услуги всем и везде.

Современная почта во многих промышленно-развитых государствах активно работает в секторе логистики, почтово-банковских услуг, каталожной торговли и прямой почтовой рассылки, активно развивает информационные технологии, гибридную почту и электронную коммерцию. Почтовые операторы обеспечивают около 1,5 млрд человек во всем мире доступом к основным финансовым услугам (платежи, денежные переводы и сбережения).