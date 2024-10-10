Общество

Кадровые центры помогли найти работу 111 псковичкам с маленькими детьми

Кадровые центры «Работа России» в Псковской области помогли трудоустроиться почти 50% от общего количества обратившихся женщин с детьми-дошкольниками. В январе-сентябре 2024 года в органы службы занятости обратились 224 женщины, имеющие детей в возрасте до 7 лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подходящие вакансии с помощью специалистов кадровых центров «Работа России» смогли найти 111 представительниц данной категории населения. Это 49,5% от общего количества обратившихся. Для сравнения, прошлогодний показатель по трудоустройству женщин с детьми-дошкольниками, обратившихся за содействием в трудоустройстве, за аналогичный период составил 46%.

«Один из аспектов комплексной модернизации, которую псковские кадровые центры проходят в рамках национального проекта "Демография“ — адресный подход к отдельным категориям соискателей, — напомнила руководитель ОЦЗН Олеся Сергеева.— Женщины с детьми дошкольного возраста являются социально незащищенной категорией, не каждый работодатель готов принимать таких сотрудниц из-за частых больничных и других сложностей, связанных с маленькими детьми. Но наши специалисты помогают найти подходящие вакансии, которые позволяют совмещать заработок и материнство. Некоторые соискательницы проходят переобучение и кардинально меняют сферу деятельности».

Женщины с детьми-дошкольниками могут подать заявку на обучение в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография», а также посетить встречи клуба «Женский интерес», которые проходят под руководством психолога. Все это позволяет им изменить свой карьерный вектор и найти подходящую работу.

В 2024 году представительницы данной категории устраивались в основном в организации из сферы торговли, производства, гостеприимства, развлечений, общепита.