Псковская область вошла в число регионов-лидеров по уровню развития экспорта аграрной продукции

Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов по уровню развития экспортного потенциала в 2023 году среди регионов со средним объемом производства продукции агропромышленного комплекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.
Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области
Результаты рейтинга были представлены федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации (Агроэкспорт).
Региональный проект «Экспорт продукции АПК» реализуется в Псковской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».
Методика оценки регионов в ежегодном рейтинге разработана специалистами «Агроэкспорта» и включает 22 показателя.
В числе критериев: