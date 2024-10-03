Экономика

Псковская область вошла в число регионов-лидеров по уровню развития экспорта аграрной продукции

Псковская область заняла первое место в рейтинге регионов по уровню развития экспортного потенциала в 2023 году среди регионов со средним объемом производства продукции агропромышленного комплекса. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в правительстве Псковской области.

Фото здесь и далее: сайт правительства Псковской области

Результаты рейтинга были представлены федеральным центром развития экспорта продукции агропромышленного комплекса Российской Федерации (Агроэкспорт).

Региональный проект «Экспорт продукции АПК» реализуется в Псковской области в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Методика оценки регионов в ежегодном рейтинге разработана специалистами «Агроэкспорта» и включает 22 показателя.

В числе критериев: