Общество

Завершается расчистка Псковско-Чудского озера

Завершаются работы по расчистке участков Псковско-Чудского озера. Их проводят вблизи населенных пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино Гдовского района в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

С начала июня прошлого года подрядчик удалил 65 тысяч кубометров донных отложений и вырубил избыточную водно-болотную растительность на площади 11 гектаров. Общая протяженность очищенных участков составила почти 4 километра.

Эти меры помогут улучшить качество воды, восстановить самоочищающиеся функции экосистемы и снизить загрязнение водоемов. Кроме того, в озеро Ордово, расположенное в Невельском районе, заселено свыше 1 миллиона молодых щук и около 2,2 тысячи судаков для компенсации потерь водных биоресурсов.

На работы было выделено более 50 миллионов рублей из федерального бюджета.