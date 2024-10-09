Культура

Школьники из Москвы вдохновились Псковским музеем

Съемочная группа из московской школы Марьина Роща им. В.Ф. Орлова посетила Псковскую область для создания видеоролика об истории и достопримечательностях Талабских островов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

На цокольном этаже картинной галереи представлены две картины Петра Оссовского, посвященные природе региона: эскиз картины «Рыбаки острова Залита» (1972 год) и «Утро на озере» (1974 год).

Научный сотрудник художественного отдела Софья Кобелева рассказала ребятам о картинах, а также о смыслах, которые вкладывал автор в свои произведения. Она отметила, что Талабские острова занимали особое место в творчестве Петра Оссовского, им художник посвятил цикл картин «На земле древнего Пскова».

Добавим, что видеоролик создается в рамках конкурса «Медиатон». Это профориентационные и практико-ориентированные соревнования школьников по созданию мультимедиа продуктов.