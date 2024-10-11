Общество

Псковские предприятия стали на 57% чаще размещать вакансии для молодых — аналитики

Эксперты hh.ru проанализировали рынка труда Псковской области осенью 2024 года и выяснили, что работодатели, связанные со сферой производства и промышленности, стали чаще приглашать молодежь на работу.

С января по сентябрь 2024 года российские работодатели разместили более 1,3 млн вакансий, связанных со сферой производства и промышленности. Из всего этого объёма вакансий на специалистов без опыта, в том числе молодых работников и недавних выпускников, приходится более 242 тысяч или 18% вакансий. То есть каждое второе предложение о работе в сфере производства в целом по РФ доступно именно молодым специалистам.

По сравнению с прошлым годом число производственных вакансий, доступных молодым кандидатам в России, выросло на 40%. Архангельские работодатели, связанные со сферы производства и промышленности, тоже нарастили число вакансий, доступных недавним выпускникам. Так, с начала года в Псковской области разместили почти тысячу промышленных вакансий, что на 57% больше, чем в 2023 году.

Зарплата молодых заводчан тоже растёт. В целом по стране средний предлагаемый доход в производственной сфере для российских молодых специалистов без опыта на данный момент достиг 62,9 тысячи рублей. При этом за год работодатели нарастили зарплатные предложения для неопытных работников сразу на 26%. В Псковской области возможный доход начинающих заводчан и производственников вырос за год на 24% до 56 тысяч рублей. Максимальные зарплатные предложения для начинающих кандидатов в промышленной сфере региона выросли до 91 тысячи рублей.

Данные hh.ru показывают, что сильнее всего работодатели нарастили возможный доход для молодых специалистов, претендующих на такие производственные профессии как инженер ПНР (+52% до 83,8 тысячи рублей), электромонтажник (+50% до 76 тысяч рублей) и механиков (+28% до 67,2 тысячи рублей). При этом нет ни одной производственной профессии, где работодатели бы не увеличили возможный доход для молодых кадров.