Общество

Завершилась видеотрансляция программы «Великий, могучий»: паронимы и лексическая сочетаемость

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию очередного выпуска проекта «Великий, могучий» о тайнах русского языка на «ПЛН FM» (102.6 FM).

В этот раз учимся употреблять паронимы. Ведущая Юлия Магера поговорит с учителем русского языка и литературы, заместителем директора по учебно-воспитательной работе псковской гимназии №29, лектором российского общества «Знание» Екатериной Торшиной о том, как не перепутать слова, порой, отличающиеся на одну букву или легким оттенком смысла.

Проект «Великий, могучий» на ПЛН FM выходит в год 225-летия со дня рождения Пушкина при поддержке правительства Псковской области и Псковского областного института повышения квалификации работников образования.

Трансляция завершена.