Общество

Армен Мнацаканян: Вопросы геноцида поднимались после войны, но о них все забыли

Вопрос о геноциде советского населения во времена Великой Отечественной войны поднимался на Нюрнбергском процессе после подписания акта о капитуляции Германии, но не был услышан в полной мере, и многие эпизоды оказались забытыми. В связи с этим принятый в первом чтении Госдумой законопроект об увековечении памяти мирных жителей, пострадавших от геноцида, депутат Псковского областного Собрания Армен Мнацаканян считает своевременным и актуальным.

«Одним из авторов является наш депутат Александр Борисов. Что я могу сказать? Конечно, поддерживаю, потому что понятие "геноцид советского народа" - это правильное определение, его нужно узаконить. Я думаю, что все те вопросы, которые мы сегодня обсуждаем, вообще-то поднимались, когда мы пакт капитуляции подписывали с Германией и был Нюрнбергский процесс. Про это там тоже говорили. Но, к сожалению, наши "европейские головы" забыли про все это и решили маховик закрутить заново. Когда доходит дело до законности, все сразу вспоминают Европейский суд по правам человека и все прочее. Когда у нас что-то не так, про это все забывают. Поэтому я только "за", надо это узаконить и двигаться вперед. И авторам сказать огромное спасибо», - сказал Армен Мнацаканян в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей.

Напомним, что одним из авторов законопроекта стал руководитель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества, заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Александр Борисов.

Документ определяет порядок захоронения и перезахоронения останков погибших, обустройства мемориалов, проведения памятных мероприятий и полномочия регионов в работе с поисковиками. Законопроект впервые закрепляет понятие «геноцид советского народа», а также предлагает законодательно санкционировать поиски останков мирных граждан, пострадавших от геноцида.