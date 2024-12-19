Общество

Экономист рассказал, как магазины обманывают покупателей с помощью черного маркетинга

Обман покупателей существовал всегда и был массовым. Современные технологии и развитие общества усложнили его технологии, но не исключили полностью. Напротив, появились новые формы и методы обмана, рассказал Вадим Ковригин, заместитель директора Института экономики, управления и права МГПУ.

По его словам, все методы обмана можно разделить на две группы: прямой обман и «черный» маркетинг. К первой группе можно отнести обвес, добавление в чек других товаров, завышение цены в чеке в сравнении с ценой на полке. Такой обман при хорошей бдительности и внимании к деталям раскрыть легко.

Более сложная ситуация со второй группой методов. Маркетинг был, есть и будет. И далеко не всегда он осуществляется честно. Самый распространенный способ - продажа товара по большой скидке с учетом, однако, изначально завышенной цены.

«Обещание большой скидки в любой в форме (просто снижение цены, «два берешь - платишь за один» и тому подобное притупляют бдительность, заставляя совершать необдуманные покупки», - предупредил Вадим Ковригин.

Распространена также продажа товара под маркой и брендом другого, с иными, менее качественными характеристиками. Иногда продавцы намеренно нагнетают ажиотаж вокруг товара - «последний экземпляр», искусственно созданная очередь и т.д., пишет агентство «Прайм».

Загвоздка кроется в том, что за применение первой группы методов ответственность на недобросовестного продавца наложить легко, а вот со второй группой возможны проблемы. КоАП установлена ответственность за введение в заблуждение покупателя, однако, ее непросто доказать. Покупателя ведь никто не принуждал брать по скидке, характеристики товаров озвучивались заранее. Именно здесь необходимо совершенствование законодательства, считает Ковригин.