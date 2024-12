Общество

Умерла сыгравшая Джульету актриса Оливия Хасси

Британская актриса Оливия Хасси, сыгравшая роль Джульетты в фильме «Ромео и Джульетта» (Romeo and Juliet, 1968), умерла на 74-м году жизни. Об этом сообщила ее семья в Instagram (запрещена в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

«С глубокой грустью извещаем о кончине Оливии Хасси Эйсли, которая 27 декабря мирно ушла из жизни дома в окружении своих близких», - говорится в сообщении.

Информация о причинах смерти не приводится, пишет ТАСС.

В январе 2023 года Хасси и Леонард Уайтинг, исполнившие главные роли в фильме «Ромео и Джульетта», подали в суд на компанию Paramount Pictures из-за того, что им пришлось сняться в одной из сцен в обнаженном виде, хотя они оба были несовершеннолетними. По данным британской газеты Daily Mail, суд отклонил иск.

За свою карьеру Хасси сыграла более чем в 50 фильмах и сериалах, среди которых «Иисус из Назарета» (Jesus of Nazareth, 1977), «Смерть на Ниле» (Death on the Nile, 1978) и «Мать Тереза» (Madre Teresa, 2003). В 1969 году она получила «Золотой глобус» за главную роль в фильме «Ромео и Джульетта».