Общество

Победителей областной олимпиады по истории отечественных спецслужб торжественно наградили в Пскове

В управлении федеральной службы безопасности по Псковской области состоялась торжественная церемония награждения участников регионального этапа областной олимпиады школьников «История отечественных спецслужб». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления ФСБ России по Псковской области.

В мероприятии приняли участие представители ведомства, регионального комитета по образованию, участники олимпиады, а также их преподаватели и наставники.

В региональном этапе олимпиады приняло участие 27 обучающихся 10-11 классов из 6 муниципальных образований региона.

Первое место в региональном этапе областной олимпиады школьников «История отечественных спецслужб» заняла Федотова Вероника (Псков, гуманитарный лицей);



Фото здесь и далее: пресс-служба Управления ФСБ России по Псковской области

Второго места удостоен Сморыго Сергей (Невельский муниципальный округ, школа №1 им. К.С. Заслонова);





Диплом третьей степени получила Шарыпкина Екатерина ( Псков, гуманитарный лицей).

С приветственным словом к участникам олимпиады обратилась зампредседателя комитета по образованию Псковской области Татьяна Лозницкая. Она отметила важность проведения олимпиады и поздравила будущих победителей с заслуженной наградой.

В своём приветственном слове Илья Васильев, замдиректора ГАОУ ДО «Лидер», руководитель «Центра развития одарённых детей и юношества» поблагодарил школьников и их руководителей за активное участие и проявленный интерес к теме олимпиады. «Ежегодно количество участников олимпиады растёт, и мы благодарны руководству Управления ФСБ по Псковской области за поддержку в проведении этого уникального для нашего региона события. Участие в олимпиаде позволяет ребятам не только узнать что-то новое для себя, но и, возможно, станет одной из причин, связать свою будущую профессию с государственной службой», – отметил Илья Васильев.

Доктор исторических наук Александр Седунов, обращаясь ко всем участникам олимпиады, отметил важность изучения такого аспекта как становление отечественных спецслужб, особенно в свете того, что именно на Псковщине появились предпосылки для формирования особого подразделения. «История отечественных спецслужб представляет собой важную составляющую становления российской государственности», – сказал Александр Седунов, пожелав всем участникам олимпиады достойного результата.

Замначальника Управления ФСБ России по Псковской области Анатолий Новосельцев отметил важность изучения темы становления отечественных спецслужб в современных условиях, пожелав участникам и победителям олимпиады дальнейших успехов, а также вручил заслуженные награды победителям.

Напомним, областная олимпиада школьников «История отечественных спецслужб» проводится с 2008-го года. Ежегодно участниками состязания становятся обучающиеся 10-х и 11-х классов образовательных учреждений Пскова и Псковской области.