Общество

Идеальный корпоратив-2025: тренды этого года и советы по выбору подрядчиков

Авито Услуги провели исследование, посвященное организации корпоративных мероприятий в российских компаниях, которое показало, что большинство организаций (72%) планируют провести новогодний корпоратив для своих сотрудников в этом году. Исследование не только выявило ключевые тренды, но и проанализировало, как компании выбирают подрядчиков, и какие форматы и интерактивы становятся главными хитами предстоящих праздников. Эксперты также дали рекомендации по безопасному поиску услуг и организации мероприятий.

Согласно результатам исследования, почти четверть отечественных компаний (20%) предпочитают обращаться к услугам ивент-агентств для организации мероприятий под ключ, 17% арендуют площадки, 13% — ведущих, 11% заказывают услуги фото и видеосъемки, а 8% обращаются к кавер-группам и кейтерингу. Также 11% компаний приглашают танцевальные коллективы, а 6% организуют выступления артистов и развлекательные программы.

Что касается интерактивных элементов, то у 28% компаний запланированы танцевальные программы с диджеем или тематические флешмобы. 21% респондентов организуют командные викторины или квизы, 19% создадут креативные фотозоны с реквизитом или моментальной фотопечатью. 17% компаний разыграют ценные призы, а 15% устроят командные игры на сплочение коллектива.

При выборе подрядчиков решающими факторами для 57% компаний являются живые отзывы и рейтинг. 30% опираются на рекомендации знакомых и бизнес-партнеров, а для 25% важны убедительное портфолио и реальные кейсы. Четкость и ответственность подрядчика (проработанное коммерческое предложение, точность договора) имеют значение для 21%, в то время как 16% обращают внимание на гибкость подрядчика и его умение слышать клиента. Также 12% компаний учитывают наличие пройденной проверки на платформе по реквизитам.

«Организация корпоративного мероприятия – это всегда вопрос доверия, – отмечает старший директор по доверию и безопасности Авито Наталья Юматова. – Современные инструменты проверки и обратной связи помогают снизить риски и наслаждаться подготовкой к событию. Мы рекомендуем при выборе подрядчика всегда изучать его цифровой след: проверять отзывы, смотреть портфолио, уточнять детали в переписке на платформе и отдавать предпочтение исполнителям, которые прошли дополнительную верификацию. Это не просто формальность, а эффективный способ обезопасить себя и получить уверенность, что праздник пройдет именно так, как было запланировано».

Эксперты Авито Услуг дали несколько главных советов для проверки исполнителей в сфере развлечений: