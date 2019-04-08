Спорт

Мастер-класс по дзюдо провел в Великих Луках мастер спорта Сергей Фомин

13 апреля в городе Великие Луки на базе СОК «Стрелец» прошел мастер- класс по дзюдо от мастера спорта международного класса, обладателя 3 дана, победителя и призера чемпионатов и кубков России, призера Европейских и Всемирных игр среди полицейских и пожарных Сергея Фомина.

Как сообщает портал sport60.ru, в мастер-классе приняли участие начинающие и более опытные спортсмены и тренеры. Целью проведения мастер-класса было дать возможность начинающим спортсменам научиться приемам которые нужны для сдачи на желтый пояс по дзюдо, а тем кто уже давно занимается единоборствами- усовершенствовать свое профессиональное мастерство.

В ходе мастер-класса Сергей Фомин продемонстрировал технические приемы, после чего под чутким руководством специалистов дети сами попробовали технику дзюдо.