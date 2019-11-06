Спорт

Псковский турнир по боксу посетит Джефф Монсон

В субботу, 16 ноября в ДЮСШ «Лидер» (ул. Леона Поземского, 122-а) состоится Открытое первенство по боксу на приз мотоклуба «Ночные волки». Начало соревнований запланировано на 12.00. На ринг выйдут спортсмены Пскова и Псковской области 2002-2012 годов рождения.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города Пскова, первенство проводится для ребят, которые только начинают спортивную карьеру и еще не могут представлять наш город и регион на более высоком уровне. Лучшие спортсмены будут награждены кубками и медалями.

Ожидается, что на соревнования приедет особый гость Джефф Монсон – обладатель черного пояса по джиу-джитсу, двукратный победитель ADCC Submission Wrestling World Championship и чемпион мира по бразильскому джиу-джитсу.

Организатором первенства выступает ДЮСШ «Лидер» при поддержке мотоклуба «Ночные волки».