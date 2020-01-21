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Спорт

В Пскове проходит полуфинал первенства по мини-баскетболу среди школьников

28.01.2020 12:11|ПсковКомментариев: 0

Полуфинал первенства по мини-баскетболу среди мальчиков общеобразовательных учреждений Пскова проходит с 27 по 31 января. В соревнованиях участвуют 360 юных спортсменов младше 12 лет из более чем 20 школ Пскова. На следующей неделе состоятся финальные этапы, сообщат портал sport60.ru

Среди девочек соревнования уже завершились. Так, первое место заняла команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии, второе - Погранично-таможенно-правового лицея №22, а третье - Многопрофильного лицея №4.

Организаторы соревнования - управление образования администрации города Пскова и комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города.

Теги: #баскетбол #спорт
Источник: Псковская Лента Новостей
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