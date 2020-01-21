Спорт

Псковичи вернулись с медалями с соревнований СЗФО по ушу

Псковичи вернулись с медалями с соревнований СЗФО по ушу, которые проходили в минувшую субботу в поселке Токсово (Ленобласть). Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной федерации ушу, несмотря на сложности в подготовке к мероприятию, в этом году псковским спортсменам удалось завоевать много призовых мест.

«Традиционное ушу очень слабо развито в системе российского спорта. Из всех клубов по Северо-западу всего три принимали участие в этих видах. Но борьба от этого была не менее сложная - в категориях было до 10 человек. Основные стили, с которыми выступают наши конкуренты - стиль Ян. Стиль Чень в СЗФО практикует только наша федерация», - пояснили в областной федерации ушу.

Результат псковских спортсменов на соревнованиях - 5 бронзовых, 5 серебряных и 3 золотых медали. «Мы знаем, что победа в СЗФО, часто, дается сложнее, чем на России. Все молодцы! Все очень старались», - отметили в федерации.