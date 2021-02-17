Спорт

Лучших стрелков определили в псковской полиции

Итоги соревнований по стрельбе из табельного оружия подвели в УМВД России по Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, турнир был посвящен предстоящим праздникам - Дню защитника Отечества и Международному женскому дню.

В состязаниях, которые прошли в тире на базе Центра профессиональной подготовки УМВД, участвовали как мужчины, так и женщины. Свое мастерство на огневом рубеже продемонстрировали около 100 сотрудников.

В личном первенстве в стрельбе из пистолета Макарова среди мужчин лидировали А. Сергеев (отдельная специализированная рота ДПС ГИБДД), Р. Курилов (управление по работе с личным составом), Д. Попов (информационный центр).

В командном зачете победителями стали представители центра профессиональной подготовки, управления по контролю за оборотом наркотиков и управления по работе с личным составом УМВД.

Среди женщин самыми меткими стрелками признаны Я. Михайлова (управление по контролю за оборотом наркотиков), Т. Расторгуева (управление уголовного розыска) и О. Трубачева (управление по работе с личным составом).

В командном зачете первенствовали сотрудницы управления по работе с личным составом, центра профессиональной подготовки и управления уголовного розыска.

В торжественной обстановке они получили награды - кубки, дипломы и грамоты.