Спорт

Псковские танцоры стали призерами всероссийских соревнований по брейкингу

Команда хип-хоп центра «…Хоть Отбавляй!» вернулась с наградами из Новосибирска, где проходили всероссийские соревнования по брейкингу «Break Rumble», сообщила Псковской Ленте Новостей руководитель хип-хоп центра Кристина Кочнева.

Соревнования длились два дня и собрали вместе более 500 участников из 30 регионов России.

В танцевальных боях псковичи продемонстрировали хорошую подготовку и завоевали награды:

1 место в номинации «14-15 лет, 1х1, девушки» - Мария Костина

2 место в номинации «14-15 лет, 3х3, командный баттл» - Никита Костин, Мария Костина, Максим Степанов

3 место в номинации «19 лет и старше, 1х1, женщины» - Кристина Кочнева

3 место в номинации «19 лет и старше, 1х1, мужчины» - Кирилл Кочнев

3 место в номинации «19 лет и старше, 3х3, командный баттл» - Кирилл Кочнев, Михаил Овчинников, Иван Андреев.

Кроме того, в групповых соревнованиях отличились Екатерина Ларинова (ТОП-8 в номинации «11-13 лет, 1х1, девушки», 50 участниц) и Назар Кузьмин (ТОП-16 в номинации «7-10 лет, 1х1, мальчики», 130 участников).