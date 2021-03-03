Спорт

12-летняя псковичка стала чемпионкой области по шахматам

Победителем чемпионата Псковской области по шахматам среди женщин впервые в своей карьере стала 12-летняя воспитанница псковской спортивной школы «Бригантина» Эвелина Галаханова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в спортивной школе.

Эвелина Галаханова на турнире одержала пять побед, еще одну партию с серебряным призером чемпионата Дарьей Кульневой она завершила вничью. Сейчас Эвелина под руководством тренера Александра Побережского готовится к участию в Высшей лиге Первенства России, которое состоится в конце апреля в Краснодарском крае.

В 2019 году юная спортсменка уже становилась победителем Первенства Северо-Западного федерального округа по классическим шахматам, а в 2020 году одержала победу в быстрых шахматах и взяла серебро в «классике» среди девушек.