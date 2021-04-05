Спорт

Псковские шахматисты примут участие во всероссийском интернет-турнире

Команда пенсионеров из Псковской области примет участие во всероссийском шахматном интернет-турнире, который состоится 27 апреля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Союза пенсионеров России.

Мероприятие пройдет в режиме онлайн на игровом шахматном портале lichess.org. Организатор – Союз пенсионеров России при поддержке Федерации шахмат России и при содействии Министерства труда и социальной защиты РФ, Министерства спорта РФ, Пенсионного фонда России и некоммерческой организации «Русская шахматная традиция». Федеральной площадкой для проведения мероприятия станет инновационный центр «Сколково». Одна из целей мероприятия – популяризации шахмат как важного фактора активного долголетия.

«Шахматы – это прекрасный тренажер для мозга и духа, возможность саморазвития, общения и социализации, – отметил председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский. – Неудивительно, что этот вид спорта популярен у российских пенсионеров уже много десятилетий. Цифровизация и обучение старшего поколения компьютерной грамотности вывели его на новый уровень. Сегодня на онлайн-платформах можно играть с соперниками со всего мира, ведь язык шахмат универсален. В эпоху пандемии это особенно актуально, что подтверждает число участников отборочных туров».

Отборочные соревнования в российских регионах стартовали 3 марта и завершатся 17 апреля. Заявки на участие подали представители более 45 субъектов РФ. От каждого региона будет выступать одна команда в составе трех человек: двое мужчин и одна женщина. Все они не профессионалы, а любители: мужчины старше 60 лет (с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 2000 пунктов) и женщины старше 55 лет (с показателями рейтинга ФИДЕ не выше 1800 пунктов).

Соревнования пройдут в лично-командном первенстве среди мужчин и женщин по швейцарской системе в семь туров. Очки участников команд суммируются. Победители и призеры турнира смогут проверить свои силы в сеансе одновременной игры с международным гроссмейстером Владимиром Федосеевым. Оценивать шахматные партии будет судейская команда во главе с арбитром FIDE (FA), спортивным судьей всероссийской категории Никитой Павловым.

Во время проведения соревнований на официальном сайте Союза пенсионеров России (www.rospensioner.ru) и на канале Youtube будет организована онлайн-трансляция. Зрителей ждут разборы партий в режиме реального времени от экспертов шахматного мира, интервью с участниками и гостями турнира, прямые включения с площадок турнира в российских регионах и многое другое.