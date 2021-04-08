Спорт

Лучших шахматистов определили на соревнованиях «Белая Ладья» в Пскове

Муниципальные этапы открытых всероссийских соревнований «Белая Ладья» по шахматам среди команд образовательных организаций завершились в городах и районах Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в областной Федерации шахмат.

Соревнования проводит региональный Центр шахматного образования и спорта совместно с областной Федерацией шахмат и комитетом по образованию Псковской области.

В воскресенье в Пскове на базе Псковской инженерно-лингвистической гимназии за путевки на региональный этап соревнований сразились 14 школьных команд за которые, согласно правилам, могли выступать только школьники 2007 года рождения и моложе. Состав команды 4 обучающихся, но не менее одной девушки.

Учитывая сложную санитарно-эпидемиологическую ситуацию с распространением коронавируса COVID-19, организаторы соревнований приняли беспрецедентные меры безопасности: соблюдение социальной дистанции, жесткий масочный режим, регулярная обработка рук участников соревнований антисептическими препаратами, а также полное отсутствие зрителей в игровом зале. Обеспечение мер по организации и проведению спортивного мероприятия в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 стало возможным благодаря активной поддержке со стороны заместителя председателя Псковского областного Собрания депутатов Юрия Сорокина. «‎Без его помощи турнир мог бы и не состояться», - подчеркнули организаторы.

Как пояснил главный судья соревнований, международный арбитр Дмитрий Шахов, такие меры сейчас принимаются не только ради неукоснительного соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора, но и для защиты здоровья детей и их учителей. «‎Тем более, что сегодня среди играющих юных шахматистов есть те, кто через несколько дней уезжает на первенство России выступать за сборную нашей области. Будет очень обидно, если по состоянию здоровья они не смогут принять участие. Нарушений дисциплины среди участников соревнований не было, школьники Пскова и их родители очень ответственно подошли к участию в соревнованиях», - отметили в Федерации шахмат.

«Игра детских команд всегда бескомпромиссна и непредсказуема, многие фавориты перед игрой не всегда достигают призовых мест, тем интереснее наблюдать за такими соревнованиями, которые имеют более чем 50-летнюю славную историю. И многие ведущие шахматисты нашей страны начинали свой путь, играя в турнирах "Белой Ладьи". В мои школьные годы в 90-х годах прошлого века шахматы, особенно детско-юношеские, в стране и в Псковской области были в упадке, а сегодня на протяжении более 12 лет мы отмечаем ежегодный рост среди детей, желающих изучать и играть в шахматы. Но, к сожалению, в Пскове пока местные власти так и не смогли поддержать своих юных шахматистов и подарить им замечательный и комфортный шахматный дворец, чтобы мы не бегали как коробейники со своим инвентарем по разным зданиям, где есть возможность организовать и провести массовый детский турнир», - сказал главный организатор городских шахматных соревнований, вице-президент ФШПО, кандидат в мастера спорта России Сергей Арефьев.

На фото: победители соревнований команда ППК

Лидерство на турнире «захватила» первая команда Псковского педагогического комплекса (А. Кульнев, Э. Галаханова, В. Мерзанюков, К. Стельмашенок), которая смогла победить во всех семи матчах, она завоевала первое место и одну из трех путевок на областной этап. «А вот за две остальные путевки между командами лицея "Развитие", СОШ №23, Естественно-математического лицея №20 и Псковской инженерно-лингвистической гимназии развернулась нешуточная упорная борьба за каждую шахматную партию», - рассказали организаторы.

На фото: команда СОШ №23

Только по итогам последнего тура определились призеры соревнований, завоевавшие второе и третье место, и получившие право представлять город Псков на областных соревнованиях. Этими призерами, опередив всего лишь на пол-очка и завоевав второе место, стали учащиеся школы №23 с углубленным изучением английского языка (Д. Герасимов, В. Петрова, Н. Воронов, А. Филлипова, В. Орлов), а третье место заняла команда Псковской инженерно-лингвистической гимназии (Г. Павленко, И. Москаленко, А. Мошковский, Т. Шемонаева).

На фото: команда ПИЛГ

На закрытии соревнований президент Федерации шахмат Дмитрий Шахов поздравил всех юных спортсменов с завершением шахматных состязаний и вручил командам на память сувениры и подарки, а представитель управления образования города Пскова Наталья Пилипака - грамоты призерам турнира и учителям по шахматам.

Федерация шахмат Псковской области благодарит родителей, которые оказал посильную помощь в организации соревнований, начальника управления образования администрации города Пскова Анну Кузыченко и ее сотрудников, а также директора и преподавателей Псковской лингвистической гимназии, которые оказали содействие в проведении городского этапа всероссийских соревнований «Белая Ладья».