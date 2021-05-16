Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Лицей Ростелекома
За покупками с экосумкой
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
50 лет в сельском хозяйстве
Модно и практично
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
БОПЭТ цифры и факты
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Спорт 16.05.2021 13:332 Псковский гребец Павел Сорин выиграл право участия в Олимпиаде в Токио 17.05.2021 13:460 Победителя соревнований «Локобол – 2020 – РЖД» назвали в Пскове 17.05.2021 13:140 Псковские борцы заняли призовые места на всероссийском чемпионате по панкратиону 16.05.2021 22:321 Псковские тяжелоатлеты вернулись с призами с турнира в Новгородской области 16.05.2021 21:591 Строительство пришкольных стадионов в Пскове ведется без выходных 16.05.2021 15:390 Усиленные турники появились на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9
 
 
 
Самое популярное 11.05.2021 12:523 Жилой дом в Финском парке Пскова выставлен на продажу за 49 млн рублей 11.05.2021 13:162 Опубликован график отключения горячей воды в Пскове 12.05.2021 11:580 В Псковской области прекратили розыск 15-летней девочки 13.05.2021 11:2110 Пьяный мужчина напал на псковичку в центре города 11.05.2021 18:540 Опубликованы фото с места ДТП в Псковском районе, в котором погиб ребенок
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Спорт

Псковские борцы заняли призовые места на всероссийском чемпионате по панкратиону

17.05.2021 13:14|ПсковКомментариев: 0

На чемпионате России по спортивной борьбе панкратион встретились более 500 бойцов из 50 регионов России. Турнир прошел в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Псковскую область представляли 16 спортсменов из Пскова, Себежа и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении федерации панкратиона.

По результатам чемпионата трое воспитанников псковского клуба единоборств «Ханса» заняли призовые места: чемпион России 2020 года Далер Исмаилов стал вторым (в финале не смог выступить из-за полученной травмы в предыдущем поединке). Бронзу завоевали Глеб Шадрин и Дмитрий Марюхин.

«В этом году конкуренция за право попасть в сборную России была сумасшедшей. В весовых категориях выступало по 20-36 спортсменов. Наши ребята, конечно, рассчитывали на медали высшей пробы, но мы довольны показанными результатами», - оценил успехи воспитанников главный тренер сборной Псковской области по панкратиону и грэпплингу Андрей Зеленко.

Теги: #панкратион #спорт #борьба
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к ужесточению правил владения оружием после ЧП в Казани?
В опросе приняло участие 425 человек
17.05.2021, 14:140 «Постскриптум»: Визит в Псков лидера «Родины» и эхо трагедии в Казани. ВИДЕО 17.05.2021, 14:080 День фармацевтического работника появится в России 17.05.2021, 13:581 Ремонт площади Победы в Пскове завершится к сентябрю 17.05.2021, 13:460 Победителя соревнований «Локобол – 2020 – РЖД» назвали в Пскове
17.05.2021, 13:300 Финалистки великолукских конкурсов красоты устроили фотосессию на стройплощадке 17.05.2021, 13:260 Экзотическую рептилию заметили на улице Дружбы в Великих Луках 17.05.2021, 13:140 Псковские борцы заняли призовые места на всероссийском чемпионате по панкратиону 17.05.2021, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»
17.05.2021, 13:010 Водитель грузовика сбил косулю под Псковом 17.05.2021, 12:490 Псковские росгвардейцы отработали способы скрытного передвижения 17.05.2021, 12:390 «Постскриптум»: Визит в Псков лидера «Родины» и эхо трагедии в Казани 17.05.2021, 12:330 Изборск приняли в Ассоциацию самых красивых деревень и городков России
17.05.2021, 12:040 Микроавтобус опрокинулся на трассе под Островом, есть пострадавшие 17.05.2021, 12:030 Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев посетил с рабочим визитом Великие Луки 17.05.2021, 12:000 Новые бренды пополнили СНГБ-Маркет 17.05.2021, 11:442 В России повысят нормативную стоимость жилья на 13%
17.05.2021, 11:410 Руки чувствуют: автомеханик из Пскова рассказал об особенностях профессии 17.05.2021, 11:343 Статистику смертности от COVID-19 в Псковской области пополнили еще 5 случаев 17.05.2021, 11:250 Около 150 лещей незаконно попали в сети псковича 17.05.2021, 11:150 Псковская область заняла 50 место в России по вводу жилья
17.05.2021, 11:070 «Псковэнергосбыт» упростил механизм оплаты за электроэнергию 17.05.2021, 10:580 «Беседка»: Артисты Псковского драмтеатра о «Смерти Тарелкина» 17.05.2021, 10:500 Более 2000 нарушений пресекли псковские сотрудники ГИБДД за неделю 17.05.2021, 10:450 Драматург Юлия Поспелова: Здорово, что Псковский драмтеатр пошел на такой эксперимент
17.05.2021, 10:380 Правительство и Банк России утвердили «дорожную карту» по финансированию инвестиций 17.05.2021, 10:310 Водитель получил травму в ДТП на Алмазной в Пскове. ФОТО 17.05.2021, 10:260 Прокуратура избавила пустошан от необходимости содержать колодец 17.05.2021, 10:130 Первый бэби-спектакль прошел в псковском театре драмы
17.05.2021, 09:590 В Острове вынесен приговор по делу о кражах под предлогом чистки вентиляции 17.05.2021, 09:430 Грозовой разряд стал причиной пожара в Невельском районе 17.05.2021, 09:380 Псковские пограничники задержали организаторов незаконной миграции из Белоруссии 17.05.2021, 09:216 Псковскую область с двухдневным визитом посетил председатель партии «Родина»
17.05.2021, 09:050 В Минсельхозе заявили о возможном подорожании сахара 17.05.2021, 08:530 Псковичи совершили десантирование с кислородным оборудованием 17.05.2021, 08:440 Российские банки разрешат снимать деньги с чужой карты 17.05.2021, 08:350 «Мисс Вселенная-2021» стала мексиканка Андреа Меса
17.05.2021, 08:230 Масштабные учения с участием военных НАТО стартуют в Эстонии 17.05.2021, 08:114 В России выявили зараженных индийской «черной плесенью» 17.05.2021, 08:000 Отечественные курорты не стали резко снижать цены после праздников 17.05.2021, 07:511 Спутники Илона Маска заметили в небе над Псковом
17.05.2021, 07:383 Вирусологи указали на предпосылки к третьей волне коронавируса в России 17.05.2021, 07:270 Правительство планирует расширить применение маткапитала 17.05.2021, 07:150 Атлантический циклон окажет влияние на погоду на Северо-Западе России 17.05.2021, 07:000 Центробанк может ввести «родительский контроль» за счетами подростков
16.05.2021, 22:434 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области увеличилась на 12,2% 16.05.2021, 22:321 Псковские тяжелоатлеты вернулись с призами с турнира в Новгородской области 16.05.2021, 22:050 Два человека погибли в результате обрушения трибуны в синагоге под Иерусалимом 16.05.2021, 21:591 Строительство пришкольных стадионов в Пскове ведется без выходных
16.05.2021, 20:553 О том, как Псковская область борется с коронавирусом, рассказали в «Вестях недели» 16.05.2021, 20:350 Шойгу рассказал, как старообрядцев привлекают к подготовке спецназа 16.05.2021, 20:096 В Пскове прошла акция «Красные в городе» 16.05.2021, 19:380 Россия призвала срочно провести заседание ближневосточного «квартета»
16.05.2021, 18:590 Мотопробег с участием сербских мотоциклистов пройдет через Псковскую область 16.05.2021, 18:143 Псковский Союз художников просит уменьшить на 99% арендную плату за помещение на Ленина, 1 16.05.2021, 17:350 Кремль ответил на просьбу экс-советницы Рейгана о российском гражданстве 16.05.2021, 16:516 Труд, шашлык, баня: Лидер псковских профсоюзов выполняет «задачу» на выходные
16.05.2021, 16:320 Названы симптомы укуса энцефалитного клеща 16.05.2021, 15:416 Побывавшая в Пскове экс-советница Рейгана попросила у Путина российское гражданство 16.05.2021, 15:390 Усиленные турники появились на воркаут-площадке на улице Воеводы Шуйского, 9 16.05.2021, 15:201 Псковская область стала лидером СЗФО по участию избирателей в тестировании системы ДЭГ
16.05.2021, 15:000 До 24 градусов тепла прогнозируют завтра в Псковской области 16.05.2021, 14:435 Геннадий Онищенко обвинил Елену Малышеву во лжи 16.05.2021, 14:260 На телеканале «Звезда» вышел выпуск программы «Не факт!» о Ледовом побоище 16.05.2021, 14:129 Губернатор Михаил Ведерников впервые приготовил плов. ФОТО и ВИДЕО
16.05.2021, 13:540 Петр Алексеенко: К политической борьбе готовься, но и картошку сажай 16.05.2021, 13:332 Псковский гребец Павел Сорин выиграл право участия в Олимпиаде в Токио 16.05.2021, 13:291 В России стартует эксперимент по стандартизации тестов для кандидатов в чиновники 16.05.2021, 13:154 ПЦР-тестирование для родителей выпускников Псковской области будет бесплатным
16.05.2021, 13:050 Новгородская область спорит с Псковской из-за границ территорий 16.05.2021, 12:480 О борьбе с коронавирусом в Псковской области расскажут сегодня на канале «Россия 1» 16.05.2021, 12:380 Европарламент озвучил принципы отношений с Россией 16.05.2021, 12:212 Каждый пятый россиянин готов привиться от COVID-19 ради поездки за границу
16.05.2021, 12:010 Мошенники воспользовались изменением политики WhatsApp 16.05.2021, 11:470 Псковские воркаут- и паркур-атлеты устроили показательное выступление для студентов 16.05.2021, 11:292 В Псковской области 40,6 тысяч человек полностью прошли вакцинацию от коронавируса 16.05.2021, 11:200 Еще один человек умер из-за коронавируса в Псковской области
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.