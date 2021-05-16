Спорт

Псковские борцы заняли призовые места на всероссийском чемпионате по панкратиону

На чемпионате России по спортивной борьбе панкратион встретились более 500 бойцов из 50 регионов России. Турнир прошел в Санкт-Петербурге в минувшие выходные. Псковскую область представляли 16 спортсменов из Пскова, Себежа и Великих Лук, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении федерации панкратиона.

По результатам чемпионата трое воспитанников псковского клуба единоборств «Ханса» заняли призовые места: чемпион России 2020 года Далер Исмаилов стал вторым (в финале не смог выступить из-за полученной травмы в предыдущем поединке). Бронзу завоевали Глеб Шадрин и Дмитрий Марюхин.

«В этом году конкуренция за право попасть в сборную России была сумасшедшей. В весовых категориях выступало по 20-36 спортсменов. Наши ребята, конечно, рассчитывали на медали высшей пробы, но мы довольны показанными результатами», - оценил успехи воспитанников главный тренер сборной Псковской области по панкратиону и грэпплингу Андрей Зеленко.