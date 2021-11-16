Спорт

Первенство по баскетболу среди девушек проходит в Псковской области

В Великих Луках проходит первенство Псковской области по баскетболу среди девушек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Фото: официальный Telegram-канал Псковской области

Соревнования проходят среди возрастных групп 2005-2006,2007-2008, 2009-2010 годов рождения. В них принимают участие команды из Великих Лук, Локни, Куньи, Новосокольников и Невеля.

Спортивное мероприятие проводится со всеми необходимыми антикоронавирусными мерами. В частности, соревнования проходят без зрителей.

Члены команд-победителей войдут в сборную Псковской области для участия в межрегиональных соревнованиях в 2022 году.