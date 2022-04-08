Спорт

Псковичи победили в межрегиональном турнире по волейболу

Псковичи победили в межрегиональном турнире по волейболу, посвященном Дню космонавтики. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в спортшколе «Бригантина», соревнования прошли с 12 по 14 апреля в Доме спорта.

Фото: спортивная школа «Бригантина»

В соревнованиях участвовали юноши 2006 и 2007 годов рождения. В итоге победу одержала команда псковской спортшколы «Бригантина», которую тренирует Сергей Иванов. Серебряными призерами стали спортсмены из Твери. Третье место заняла команда спортивного клуба «Актив» из Великого Новгорода.

Организаторами турнира выступили комитет по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Пскова и городская федерация волейбола.